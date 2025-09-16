Mersin’in Erdemli Belediyesinin Başkan Mustafa Kara’nın göreve gelmesinden bu yana ilçeye 15 yeni park ve meydan kazandırdığı ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada:"Erdemli Belediyesi, ilçeye sadece parklar değil, nefes alan, çocukların gülüşleriyle dolan, ailelerin huzurla vakit geçirdiği yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu çalışmalar arasında Rıfat Coşkun Cüceloğlu Meydanı, TOKİ Meydanı, Pati Park, Mustafa Yorulmaz Parkı, Pumptrack Bisiklet Parkı, Sarıkaya Mahallesi Parkı, Tozlu Mahallesi Parkı, Akdeniz Meyve Bahçesi, Alata Meyve Bahçesi, Kuşluca Mahallesi Parkı, Kelsorti Mevkii Yeni Park, Koyuncu Aybala Sokak Parkı, Alata Anaokulu Parkı, Erdemli Özel Eğitim Anaokulu Parkı ve Toros Mahallesi Erkek Kur’an Kursu Parkı yer alıyor"denildi.

Erdemli’de doğayı koruyarak geleceğe yatırım yatırım yapmayı sürdüreceklerini aktaran Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Erdemli’mizin her köşesini yeşil alanlarla buluşturmaya kararlıyız. Parklarımız ve meydanlarımız yalnızca bugün için değil, geleceğimiz için de en değerli yatırımlarımızdır. Çocuklarımızın gülüşleriyle şenlenen, ailelerimizin mutlulukla vakit geçirdiği bu alanlar Erdemli’nin kimliğini güçlendiriyor. Doğayı koruyarak geleceğe yatırım yapmayı sürdüreceğiz"dedi.

Erdemli Belediyesinin ilçenin doğal dokusunu koruyarak yeni projelerle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmayı hedeflediğine de vurgu yapıldı.