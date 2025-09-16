Mersin’in Anamur ilçesinde deniz üzerindeki şüpheli kutulardan 28 bin 500 paket ısıtmalı tütün çubuğu çıktı.

Alınan bilgiye göre, İlçede bulunan Cerenler Sahili açıklarında deniz üzerinde şüpheli kutular fark edildi. Kutuları fark edenlerin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde söz konusu kutulardan ısıtmalı tütün çubukları çıktı. Toplam 28 bin 500 paket ısıtmalı tütün çubuğuna el konuldu.

Anamur Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla, tütünlerle ilgili şüpheli ve şüphelilerin tespiti için soruşturma başlatıldı.