Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Yeni Mahalle’de bulunan Manolya Parkında kapsamlı yenileme ve çevre düzenleme çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 ay sürmesi planlanan proje kapsamında parka yeni çocuk oyun grupları ve bisiklet yolu kazandıracak. Zemini kauçuk ile kaplanacak park LED aydınlatma direkleriyle donatılacak, bordürleri yenilenecek. Çalışmaların ilk etabında kepçe ve kamyonlarla kazım işlemleri yapılırken, devamında yeni donatılar yerleştirilecek.

Ekipler ayrıca, ilçenin farklı mahallelerinde kullanım ömrünü tamamlayan oyun, spor ve oturma gruplarını yenilemek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yaptığı açıklamada, parkların hem estetik bir görünüme kavuştuğunu hem de çocuklara güvenli oyun imkanı sunduğunu söyledi. Şener, "Görev süremiz boyunca farklı mahallelerde onlarca parkımızı yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızdan tek ricamız, park ve yeşil alanlara sahip çıkmaları, donatılara zarar vermek isteyenleri de zabıta veya emniyet birimlerimize bildirmeleridir" dedi.