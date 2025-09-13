Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kırsal bölgelerde hayata geçirdiği ‘Yayla Konserleri’nin yeni adresi, Mezitli’nin Kocayer Mahallesi oldu. Halk Oyunları Topluluğu ile Türk Halk Müziği Topluluğunun sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Halk Oyunları Topluluğunun sergilediği renkli dans gösterisiyle başlayan etkinlik, Türk Halk Müziği Topluluğunun seslendirdiği türkülerle devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede hem yetişkinler hem de çocuklar gönüllerince eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde sunulan kültürel ve sanatsal etkinlikleri kırsal mahallelere de taşıyarak, sanatın toplumun her kesimine ulaşmasını hedefliyor. ‘Yayla Konserleri’ sayesinde köylerde yaşayan vatandaşlar, kendi mahallelerinde sahnelenen konser, dans, tiyatro ve gösterilere rahatlıkla katılabiliyor. Sonbahar mevsiminin ilk akşamlarını renklendiren etkinlikler, aynı zamanda dayanışma ve kaynaşma ortamı oluşturarak, köy meydanlarını birer kültür sahnesine dönüştürüyor.

"Mersin’in güzel yaylalarında halkımızla iç içe olmak bizi çok mutlu ediyor"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Türk Müziği Topluluğu Orkestra Şefi Erman Talşık, dinleyicilerin enerjisinin çok güzel olduğundan söz ederek, "Burada ilgiyle ve sevgiyle karşılandık. Harika bir akşam oldu. Çok güzel şarkılar ve türküler söyledik. Çok güzel eğlendik, halaylar çektik, oyunlar oynadık" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin Yayla Konserlerinin tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Talşık, "Mersin’in güzel yaylalarında halkımızla iç içe olmak ve onların eğlendiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Etkinliklere devam ediyoruz. Ulaşamadığımız yaylalarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin ‘Yayla Konserleri’ vatandaşları mutlu ediyor

Yayla Konserlerinin çok güzel geçtiğini dile getiren vatandaşlardan Ali Sevim, "Yıllardır böyle bir etkinlik olmuyordu. Bu etkinlik için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş Ayşe Sayoğlu ise "Akşamımız çok güzel geçiyor ve eğleniyoruz. Etkinlik köyümüze geldiği için sevindik" diye konuştu. Fatma Asan da konserin harika geçtiğini ifade ederek, "Biz buraya Tepeköy’den geldik, çok beğendik ve mutlu olduk. Bizim köye de bekleriz" dedi.