Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen otobüs ile tırın karıştığı kazada ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

Kaza, öğle saatlerinde Mut ilçesi ile Karaman yolu Sertavul geçidi Burunköy mevkiinde bulunan ’ölüm virajı’ olarak adlandırılan yerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mut ilçesi istikametinden gelen Cengiz S. idaresindeki kavun yüklü 33 EFV 47 plakalı tırın freni patlayarak bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritten gelen Şahin K. yönetimindeki 21 KA 021 plakalı Diyarbakır firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsüne çarpan tır hurdaya döndü. Otobüs ise devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada olay yerinde 2, hastanede ise 1 kişi hayatını kaybetti. Sürücülerle birlikte 7 yaralı ise ambulanslarla kaldırıldıkları ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Kazada otobüsün altında kalarak hayatını kaybedenlerin cenazesi ise aracın çekici yardımı ile kaldırılmasıyla çıkarılabildi. Savcının incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna gönderildi.

Ölenlerin kimlikleri belirlendi

Öte yandan, kazada ölenlerin de kimlikler belirlendi. Kazada yaralanıp ilçe devlet hastanesine kaldırılan ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybeden kişinin 33 yaşındaki Emine Ergin olduğu öğrenildi. Olay yerinde ölenlerin ise Muhammet Ateş ve Kerim Köğce olduğu belirtildi.

Kaza yerinden araçlar çekilirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.