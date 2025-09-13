Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen otobüs ile tırın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mut ilçesi ile Karaman yolu Sertavul geçidi Burunköy mevkiinde bulunan ’ölüm virajı’ olarak adlandırılan yerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mut ilçesi istikametinden gelen Cengiz S. idaresindeki kavun yüklü 33 EFV 47 plakalı tırın freni patlayarak bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritten gelen Şahin K. yönetimindeki 21 KA 021 plakalı Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsüne çarpan tır hurdaya döndü. Otobüs ise devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada olay yerinde 2, hastanede ise 1 kişi hayatını kaybetti. Sürücülerle birlikte 6 yaralı ise ambulanslarla kaldırıldıkları ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada otobüsün altında kalarak hayatını kaybedenlerin cenazesi ise aracın çekici yardımı ile kaldırılmasıyla çıkarılabildi. Savcının incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna gönderildi.