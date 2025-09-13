Mersin’de 53 anıt ağaç bulunduğu, bunlardan en yaşlısının ise Mut ilçesinde bin 300 yaşındaki zeytin ağacı olduğu bildirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, kentte bulunan anıt ağaçlarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, anıt ağaçların mevcut durumları, tescil süreçleri ile bakım ve koruma çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Mersin genelinde toplam 53 anıt ağaç bulunduğu belirtilirken, en yaşlılarının Mut ilçesinde yer alan 1300 yaşındaki zeytin ağacı, Mezitli ilçesindeki 1200 yaşındaki zeytin ağacı ve Gülnar ilçesindeki 390 yaşındaki saçlı meşe olduğu kaydedildi.