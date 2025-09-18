Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ’Çay Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararıyla kamulaştırılan ve TOKİ rezerv alanı içinde kalan boş yapıların yıkımını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 katlı terk edilmiş binanın kontrollü yıkımını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz haftalarda 3 katlı bir binanın yıkımını tamamlayan ekipler, bu kez 2 katlı binanın yıkımı için harekete geçti. Çalışmalar sırasında emniyet güçleri ile Çay Mahallesi Muhtarı Abdullah Çapar da hazır bulundu. Çevre güvenliğinin sağlandığı yıkımda, toz oluşumunu engellemek için arazözlerle tazyikli su sıkıldı.

Çay Mahallesi Muhtarı Abdullah Çapar, metruk haldeki yapıların mahalle sakinleri için güvenlik ve toplumsal sorunlara yol açabildiğini belirterek, bu binaların yıkımından duydukları memnuniyeti dile getirdi ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, kentsel dönüşüm projesi kapsamında mahalledeki diğer boş ve harabe haline gelmiş binaların da kısa sürede yıkılacağı öğrenildi.