İDMAN YURDU DOLU DİZGİN : 5 - 0

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden İçel İdman Yurdu, 30. Hafta maçında Ceyhanspor'u farklı mağlup etti.

Mersin Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ; Orhan Erdoğan , Özkan Zileli , Aslan Gök, Erhan Karayer, Batuhan Berkay Fındık , Ömer Önder , M. Raşit Şahingöz , Batuhan Ayvaz , Muratcan Bölükbaşı , Sabit Hakan Yılmaz , Nurettin Çağlar 11'i ile çıkan Kırmızı Lacivertliler , Karşılaşmanın ilk yarısını Kaptan Erhan Karayer ve Batuhan Ayvaz ile bulduğu gollerle 2 - 0 önde kapadı.

Etkili oyununu 2. yarıda da sürdüren İdman Yurdu , Nurettin Çağlar , Murat Can Bölükbaşı ( 2 ) ile bulduğu gollerle karşılaşmayı 5 - 0 kazandı.

Puanını 58'e çıkaran İdman Yurdu , Grupta haftayı 3. sırada tamamladı.