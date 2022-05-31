Son Dakika

DÜNYA BOCCE ŞAMPİYONASI TOROSLAR'DA

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ’Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce (Raffa-Volo) Şampiyonaları’na ev sahipliği yapacak.

SPOR 31.05.2022, 14:46 31.05.2022, 15:39
DÜNYA BOCCE ŞAMPİYONASI TOROSLAR'DA

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ’Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce (Raffa-Volo) Şampiyonaları’na ev sahipliği yapacak.

2019 yılında Dünya Büyükler Bocce Şampiyonası ile Dünya Kadınlar Bocce Kupası’nı ilçede gerçekleştiren Toroslar Belediyesi, şimdi de Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları’na hazırlanıyor. Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI), Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF), Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi tarafından 30 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında dünyada ilk kez Toroslar Bocce Spor Tesisi’nde düzenlenecek olan şampiyonaya, dünya geneli yaklaşık 40 takımdan 300’e yakın sporcu katılacak.

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, Türkiye’nin yine gururu oldu

Dünya Şampiyonasının hazırlıkları sürerken Toroslar Belediyesi Bocce Takımı da şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil eden Toroslar Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 23-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yapılan Bocce Volo Türkiye Şampiyonası’nda bir Türkiye rekoru, 17 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği ve 9 Türkiye üçüncülüğü ile toplamda 29 madalya kazanarak, şampiyonayı birinci sırada tamamladı.

Bocce Milli Takımının bel kemiğini oluşturan sporculardan olan Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcusu Mehmet Can Yakın ise formunun zirvesinde olduğunu bu şampiyonada bir kez daha kanıtlayarak, 3 altın madalyanın yanı sıra 1 de Türkiye rekoru elde etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Mersin İl Temsilcisi ve Toroslar Belediyesi Bocce Takımı Antrenörü Niyazi Kutlay, bocce sporuna sunduğu desteklerinden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek, “Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’ın bocce sporuna sunduğu katkılar ile alt yapımızı daha da güçlendirdik. Sporcularımızın, uluslararası şampiyonalarda ve Bocce Milli Takımında yer alması, disiplinli çalışmamızın ve emeğimizin en güzel karşılığıdır. Verilen bu emek, kürsülerde yerimizin değişmemesini sağladı. Bu başarılarda bizlere güvenen ve destek veren Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ve Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanımız Mutlu Türkmen’e teşekkür ediyorum” dedi.

"Takımımızın başarısı, ülkemizin başarısıdır"

Spora verdikleri her desteğin başarı olarak geri dönmesinden gurur duyduklarını söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yapılan Bocce Volo Türkiye Şampiyonası’nı birinci olarak tamamlayan bocce takımını tebrik etti. Yılmaz; “Ulusal ve uluslararası şampiyonalarından madalyalarla dönen kulübümüz, bocce branşında ilçemizi ve kentimizi Türkiye’nin bir numarası yapmayı başardı” ifadelerini kullandı.

Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları’na Toroslar’da ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Yılmaz, “Toroslar Belediyesi olarak, Uluslararası Bocce Konfederasyonu, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte 30 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Dünya Şampiyonasında, Türk misafirperverliğimizi yine en iyi şekilde göstereceğiz. Bocce sporuna verdiği değerli katkılarından dolayı Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Bocce, Bowling, Dart Federasyonu ve aynı zamanda Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı Mutlu Türkmen’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Sporcularımız, 2022 Akdeniz Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek"

Yılmaz, 25 Haziran- 5 Temmuz tarihleri arasında Cezayir’de bu yıl 19’uncusu düzenlenecek olan 2022 Akdeniz Oyunları’nda, Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcuları Mehmet Can Yakın ile Murat Alan’ın Türkiye’yi temsil edeceğini de söyleyerek, sporculara başarılar diledi.

Yorumlar (0)
31
açık
Namaz Vakti 31 Mayıs 2022
İmsak 03:36
Güneş 05:17
Öğle 12:44
İkindi 16:34
Akşam 20:01
Yatsı 21:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
sanalbasin.com üyesidir