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ÇUKUROVA BASKET'TE KALAYCIOĞLU DÖNEMİ
Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde 'başantrenörlük' görevine tecrübeli koç Zafer Kalaycıoğlu getirildi.
SPOR 11.04.2022, 10:41
Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde 'başantrenörlük' görevine tecrübeli koç Zafer Kalaycıoğlu getirildi.
Geçmişte Fenerbahçe, Galatasaray, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Yakın Doğu Üniversitesi gibi takımlarda görev yapan, kariyerinde Türkiye Kupası, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve EuroCup şampiyonlukları bulunan Kalaycıoğlu, kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Türkiye'de en çok kupa kazanan basketbol antrenörü olarak öne çıkan Kalaycıoğlu, Mersin'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çukurova Basketbol ile önemli başarılar elde etmek istediğini söyledi.
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