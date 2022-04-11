ÇUKUROVA BASKET'TE KALAYCIOĞLU DÖNEMİ

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde 'başantrenörlük' görevine tecrübeli koç Zafer Kalaycıoğlu getirildi.

Geçmişte Fenerbahçe, Galatasaray, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Yakın Doğu Üniversitesi gibi takımlarda görev yapan, kariyerinde Türkiye Kupası, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve EuroCup şampiyonlukları bulunan Kalaycıoğlu, kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.