Mersin’in Anamur ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarında 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi düzenlenen programlarla başladı.

Akdeniz Camii, Müberra Mert, Değirmencik Burnu ve Yunus Emre Kur’an kurslarında gerçekleştirilen açılış programlarına veliler yoğun ilgi gösterdi. İlçe Müftüsü Mehmet Fidan da açılışa katılarak minik öğrencilerin ve ailelerin heyecanına ortak oldu. Programın ardından derslikleri gezen Müftü Fidan, çocuklarla sohbet etti.

Açılışta konuşan Müftü Fidan, 4-6 yaş döneminin çocukların kişilik gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu yaşlar, karakter oluşumunun temellerinin atıldığı dönemdir. Kur’an kurslarımızda çocuklarımıza hoşgörüyü, sevgiyi, merhameti, adalet ve vatan sevgisini öğretmeye gayret ediyoruz. Yeni dönemin ülkemize, milletimize ve yavrularımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kurslarda, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan müfredat kapsamında sertifikalı öğreticiler tarafından eğitim verildiğini kaydeden Fidan, çocuklara Kur’an-ı Kerim’i tanımanın yanı sıra sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, doğruluk ve sabır gibi değerlerin kazandırıldığını vurguladı.

"Yavrularımız Rabbimizin emanetidir" diyen Müftü Fidan, "Resul-i Ekrem çocuklara değer verir ve onlara kıymetli olduklarını hissettirirdi. Bugün de Kur’an kursu öğreticilerimiz, Hz. Peygamber’in rehberliğinde yavrularımıza örnek oluyor. Çocuklara gösterilen ilgi, verilen ahlak ve değerler eğitimi dünya ve ahiret için en hayırlı yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Müftü Fidan, öğreticilere gayretlerinden dolayı teşekkür ederken, çocuklarını kurslara yönlendiren velileri de tebrik ederek yeni dönemin hayırlar getirmesini temenni etti.