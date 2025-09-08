Mersin’in köklü eğitim kurumlarından Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi, iki eski mezununu yönetici olarak kadrosuna kattı. Okulun 1989 mezunu Kamil Mercan, okul müdürü olarak göreve başlarken, 1996 mezunu Özcan Aslan ise müdür yardımcılığı görevine atandı.

1982 yılında Mersin İmam Hatip Lisesinde eğitim hayatına başlayan Mercan, 1989 yılında mezun olduktan sonra Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1994’te öğretmenliğe başlayan Mercan, 2005’ten itibaren Mersin’de çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 28 Ağustos 2025 itibarıyla mezun olduğu liseye müdür olarak atandı.

Özcan Aslan ise 1996 yılında Mersin İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 2001’de Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü tamamlayan Aslan, öğretmenliğe aynı yıl başladı. Yozgat’ta başlayan meslek hayatını 2004’ten itibaren Mersin’de sürdüren Aslan, 21 Temmuz 2025 tarihinde mezun olduğu Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesine müdür yardımcısı olarak atandı.