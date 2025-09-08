Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okullar açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk haftasında öğrencilere doğa sevgisini aşılamak ve Yeşil Vatan farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçedeki Bozyazı İlkokulu, Beyreli İlkokulu, İlkadım Anaokulu, Bozyazı Ortaokulu ve Durmuş Tufan İmam Hatip Anadolu Lisesinde fidan dağıtımı ve fidan dikim etkinliği yapıldı.

Etkinlikler kapsamında öğrencilerle birlikte toplam bin 500 adet adaçayı, lavanta, defne, keçiboynuzu, fıstık çamı ve servi türleri toprakla buluşturuldu.

Yetkililer, gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların küçük yaşta çevreye karşı duyarlılık kazanmalarının ve ’yeşil vatan’ bilincinin sınıflarda yeşermesinin hedeflendiğini ifade etti.