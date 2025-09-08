Mersin Büyükşehir Belediyesi, gökyüzü tutkunlarını ’tam ay tutulması’ ile buluşturdu. Özgecan Aslan Barış Meydanına kurulan teleskoplarla her yaştan vatandaşın katılımına açılan etkinlik, gökyüzü gözlemine ilgi duyanları bir araya getirdi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Mersinliler saat 19.28’de yarı gölgeli evreye, 20.30’da tam tutulma evresine ve 21.11’de bakır-kızıl tonlarıyla gökyüzünde beliren Ay’a tanıklık etti. Toplam 5 saat süren gökyüzü şöleninde, tam tutulma 82 dakika boyunca devam etti.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, vatandaşların yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Mercan’ı takip etmekten ve bilimi izlemekten vazgeçmeyin" dedi.

Etkinlik katılımcıları da organizasyondan memnun kaldı. Aytaç Özdağ, "Böyle etkinliklere gerçekten ihtiyacımız var. Belediye Başkanımıza ve ekiplere teşekkür ederiz" derken, Ayşegül Koçak, "Önceden bilgilendirme yapıldı, etkinlik hem eğitici hem de kaynaşma ortamı sundu" ifadelerini kullandı. Güldane Akgünlü ise "Teleskoplarla izlemek çok güzel oldu, Başkan Vahap’a teşekkür ediyoruz" dedi.