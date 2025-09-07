Türkiye’de 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen, 8 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının sorunlarının görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı. Eğitim-Bir-Sen Mersin Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin haklı taleplerinin yıllardır karşılanmadığını söyledi.

“Öğretmenler mutsuz mecburlara dönüşüyor”

Yıldız, öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmemesi durumunda eğitimin niteliğinin olumsuz etkileneceğini belirterek, “Öğretmenlerin işlerinden duydukları memnuniyet doğrudan eğitimin kalitesini ve dolayısıyla ülkenin geleceğini belirler. Mevcut koşullar öğretmenleri mutsuz mecburlara dönüştürüyor. Bu tabloyu değiştirmek için acil adımlar atılmalıdır” dedi.

“Öğretmen açığı tarihe karışmalı”

Eğitimde kaliteyi artırmak için öğretmen açığının kalıcı olarak çözülmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilmesini istedi. Yıldız, “İhtiyaç olmasına rağmen yeterli atama yapılmıyor. Kadrolu öğretmenler göreve başlamadıkça okullar arasındaki eşitsizlikler büyüyor. Ücretli öğretmen istihdamı insan haklarına ve çalışma ahlakına aykırıdır” ifadelerini kullandı.

“Maaşlar enflasyona ezdirilmemeli”

Ekonomik koşulların eğitim çalışanlarını zorladığını belirten Yıldız, “Enflasyonist ortamda alım gücü her geçen gün azalıyor. Eğitim çalışanlarının mali kayıpları telafi edilmeli, maaşlar enflasyona ezdirilmemeli. Öğretim yılına hazırlık ödeneği yalnızca öğretmenlere değil, tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir” dedi.

“Atama ve tayin süreçleri hızlandırılmalı”

Öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanmadığını da dile getiren Yıldız, mevcut sistemin eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini ifade etti:

“Bakanlık, mazerete ve isteğe bağlı yer değişikliklerini hızlı ve güvenilir biçimde yürütmeli. Günümüz teknolojisi buna imkân tanırken, atama süreçlerinin neredeyse tüm yıla yayılması kabul edilemez.”

“Okulların ödenek ve personel sorunu kronikleşti”

Okulların zorunlu giderlerini karşılayacak doğrudan ödeneği bulunmadığını hatırlatan Yıldız, yardımcı personel sorununa da dikkat çekti. İŞKUR üzerinden yapılan geçici istihdamın çözüm olmadığını vurgulayan Yıldız, “Her okula kalıcı ödenek tahsis edilmeli, yardımcı personel ihtiyacı doğrudan karşılanmalı” dedi.

“Deprem bölgesi için özel önlem alınmalı”

6 Şubat depremlerinin ardından bölgede hâlâ ciddi eğitim sorunları olduğunu hatırlatan Yıldız, okul ihtiyacının giderilmesi ve öğretmenlere kalıcı konut sağlanması gerektiğini söyledi.

“Sorunların çözümü eğitimin de çözümü demektir”

Eğitim-Bir-Sen Mersin Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Yeni eğitim-öğretim yılının umut dolu gelişmelerin yaşandığı, verilen vaatlerin yerine getirildiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü, aynı zamanda eğitimin sorunlarının çözümü demektir. Bakanlığı bu konuda acil ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz.”