Mersin’in Tarsus ilçesinde sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan engelli bir kişi ağır yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

Olay, Ferahim Şalvuz Mahallesi 1647 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bedensel engelli Bestami Ç. (43) ile karşılaşan T.T., henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla Bestami Ç.’ye saldırdı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri sırtından ve karnından bıçaklanan Bestami Ç.’ye ilk müdahalesini olay yerinde yaparak ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Bestami Ç.’nin hayati tehlikesi devam ederken polis, T.T’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.