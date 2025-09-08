İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, başarılı çalışmalarıyla öne çıkan sağlık çalışanlarına teşekkür belgelerini takdim etti.

Bu kapsamda;

- Dr. Emrah Aydan (21 Nolu Aile Hekimliği),

- Dr. Betül Küçükyıldız (64 Nolu Aile Hekimliği),

- Dr. Turan Yayla (108 Nolu Aile Hekimliği),

- Eda Gürbüz (21 Nolu Aile Hekimliği),

- Gülhan Cebeci (108 Nolu Aile Hekimliği),

başarı belgesi ile onurlandırıldı.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, obezitenin günümüzde ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Aile Sağlığı Merkezlerimizde görev yapan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın gayretleri sayesinde obeziteyle mücadele daha etkin ve ulaşılabilir hale geliyor. Bu alanda ortaya konan özverili çalışmalar, toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, önümüzdeki süreçte de obeziteyle mücadele çalışmalarını yaygınlaştırmayı ve vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını teşvik etmeyi hedefliyor.