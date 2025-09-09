Tarsus Belediyesinin Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle sürdürdüğü asfalt ve yol çizgi çalışmaları, mahallelerde ulaşımı daha güvenli ve modern hale getirdi.

Tarsus Belediyesi, kent genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yarbay Şemsettin, Altaylılar ve Şehitler Tepesi mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt ve yol çizgi uygulamalarıyla vatandaşların ulaşım güvenliği artırıldı. Çalışmalar Tarsus Belediyesi ekipleri tarafından yürütülürken, yol çizgi çalışmalarında Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kurumlar arası güçlü bir iş birliği ortaya kondu.

Muhtarlardan memnuniyet

Mahalle muhtarları, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür etti. Yarbay Şemsettin Mahallesi Muhtarı Hakan Çiftçi, asfalt çalışmasının mahallelerine büyük kolaylık sağladığını belirtirken, Altaylılar Mahallesi Muhtarı Yeliz Bozkurt, yolların asfaltla toz ve topraktan arındırılarak çizgi çalışmalarıyla da daha düzenli hale geldiğini ifade etti. Şehitler Tepesi Mahallesi Muhtarı Ruhi Güngör ise şehrin kuzeye doğru genişlediğini, yapılan asfalt ve çizgi çalışmalarıyla önemli bir yol sorununun çözüldüğünü vurguladı.

"Altyapı ve üstyapı yatırımlarına büyük önem veriyoruz"

Kentimizin ihtiyaçlarını daha hızlı ve kalıcı çözümlerle giderebilmek için kurumlar arası dayanışmaya önem verildiğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Vatandaşlarımızın yaşam konforunu yükseltmek için altyapı ve üstyapı yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ortak akılla, kurumlarımızın iş birliğiyle çözüyoruz. Amacımız, Tarsus’un her köşesine daha güvenli, daha sağlıklı ve modern yollar kazandırmaktır" dedi.