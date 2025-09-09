Tarsus’ta kurulan dev ekranda A Milli Futbol Takımının İspanya mücadelesini izleyen yüzlerce vatandaş, coşkuyu birlikte yaşadı.

A Milli Futbol Takımımızın, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde İspanya karşısına çıktığı kritik mücadele, Tarsus’ta coşkuyla izlendi. Tarsus Belediyesinin organizasyonuyla Atatürk Gösteri Merkezi’nde kurulan dev ekranda bir araya gelen yüzlerce vatandaş, milli heyecana ortak oldu. Maç boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla takımlarına destek veren Tarsuslular, hep birlikte tek yürek oldu. Etkinlik alanında çeşitli ikramlarla vatandaşlara keyifli bir akşam yaşatıldı.

"Birlik ve dayanışma içerisindeyiz"

Etkinliğe katılan vatandaşlar, organizasyonun kaynaşma ve dayanışma ortamı sağladığını ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, "Böylesi bir heyecanı kalabalıkla yaşamak çok güzeldi, hep birlikte kaynaştık" ifadelerini kulandı.

"Hizmetkarlığa talibiz"

Etkinliğe katılan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Bugün sahada sadece bir mücadele değil, aynı zamanda büyük bir azim ve inanç gördük. Sonucun ötesinde bizlere yaşattıkları gurur ve heyecan her şeye değerdi. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde Tarsus halkının desteğini görmek bizlere güç veriyor. Allah bizleri mahcup etmesin; biz ne vezirliğe ne rezilliğe, sadece milletimizin hizmetkarlığına talibiz. Bu coşku ve dayanışma ruhuyla ilerleyen süreçte de A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarılar diliyorum" diye konuştu.