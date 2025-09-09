FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonasında ilk kez finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tarsus’ta coşkuyla takip edildi.

Federation Internationale de Volleyball (FIVB) Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ülke tarihinde ilk kez finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı heyecanı, Tarsus Belediyesinin organizasyonuyla Atatürk Gösteri Merkezinde kurulan dev ekranda yüzlerce vatandaşla birlikte izlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla salonda yerini alan Tarsuslular, voleybol heyecanını hep birlikte yaşadı. Maç öncesi ve sonrasında müzik söyletileri ve etkinlikler düzenlenirken, Tarsus Belediyesi tarafından vatandaşlara limonata ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Vatandaş memnun

Etkinliğe katılan vatandaşlar da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bir vatandaş, "Milli takım heyecanını bu kalabalıkla yaşamak çok güzeldi. Belediyemizin ikramları ve etkinlikleriyle ailecek keyifli bir akşam geçirdik" diyerek duygularını ifade etti.

"Spor bizleri birleştiren en güzel güç"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise Milli Takımın heyecanını Tarsus’ta hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek, "Spor, bizleri bir araya getiren, kardeşliğimizi pekiştiren en güçlü bağlardan biridir. Hem voleybolun coşkusunu hem de etkinliklerimizin enerjisini tek yürek olarak paylaştık" dedi.