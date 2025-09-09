Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde her pazar günü kurulan ve halk arasında ’Kuş Pazarı’ olarak bilinen kanatlı hayvan satış noktası, gelen yoğun şikayetler üzerine Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tamamen kaldırıldı.

Çevre sakinleri ve hayvanseverlerin uzun süredir dile getirdiği şikayetler doğrultusunda harekete geçen zabıta ekipleri, geçtiğimiz günlerde Fen İşleri ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü personeliyle birlikte bölgede kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Alan düzenlenerek sahipsiz kafesler kaldırıldı, uyarı afişleri asılarak bölgede kanatlı hayvan satışının yasaklandığı duyuruldu.

Pazar sabahı erken saatlerden itibaren bölgede güvenlik önlemleri alan zabıta, pazarın yeniden kurulmasına izin vermedi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, alınan kararın kalıcı olduğunu vurguladı. Sivaslıoğlu, "Geçtiğimiz hafta bölgemizde ‘Kuş Pazarı’ olarak bilinen kanatlı hayvan satış alanını kaldırdık. Bu hafta da sabahın 05.00’inden itibaren ekiplerimiz görev başında. Bundan sonra da bu pazarın yeniden kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

Zabıta Müdürlüğü, yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Belediyenin uygulaması, bölge halkı ve hayvanseverler tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, çevre temizliği ve hayvanların korunması açısından alınan kararın yerinde olduğunu belirterek belediyeye teşekkür etti.