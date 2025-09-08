Bursaspor, Mersin deplasmanında aldığı galibiyeti, konakladıkları Park Dedeman Mersin Marina Oteli’nin tantuni ikramıyla kutladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. haftasında deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaştı. Mersin Stadyumu’nda oynanan maçta yeşil-beyazlı ekip, 38. dakikada Muhammet Demir’in attığı golle öne geçti ve skoru koruyarak sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Bursaspor kafilesi, konakladığı Park Dedeman Mersin Marina Otelinde sıcak bir şekilde ağırlandı. Otel yönetimi, takıma kentin ünlü lezzeti tantuniyi ikram etti.

"Gerçekten evimizde gibi hissettirdi"

Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, Park Dedeman Mersin Marina Oteliin misafirperverliğine teşekkür ederek, "Gerçekten evimizde gibi hissettirdi bizi. Ben zaten daha önce Mersin’de çalışmıştım, teknik direktörlük yapmıştım. Çok sevdiğimiz bir şehir. Bizde bir parçası olan, aidiyet duygumuzun olduğu bir şehir. Otele de çok teşekkür ediyoruz. Her şey gerçekten çok güzeldi. Konaklama olsun, ilgi alaka, güler yüz çok iyiydi. Çok mutluyuz" diye konuştu.

"Bu hafta içi zaten 6-7 tane transfer yaptı"

Maç ve takımın performansı hakkında değerlendirmelerde de bulunan Çağlayan, "Mersin takımı yeni toparlandı. Bu hafta içi zaten 6-7 tane transfer yaptı, hoca değişikliği yaptı. İkinci yarı ister istemez ikinci, üçüncü gol bulamayınca bir savunma, koruma içgüdüsüyle oyuncularımız olaya devam etti. Bu süreçte sadece bizi mutlu eden taraf 3’te 3 yapmamız, halen gol yemememiz. İlk yarı biraz daha pozisyona girebildik. Bursasporla oynarken rakip takımlar tamamen kendi oyun felsefelerinden çıkıp daha çok alanları kapatmaya, oyunu sıkıştırmaya çalışıyorlar" dedi.

"Taraftarımıza teşekkür ediyoruz"

Taraftarın desteği hakkında ise Çağlayan, "Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Karayoluyla bu sıcaklığa geldiler, bizi desteklediler. Tabii ki daha farklı, daha coşkulu, daha dolu bir oyun istiyorlar. Biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Çünkü ne yaptığımızın farkındayız, neler istediğimizin farkındayız. Oyuncu grubu da bunun farkında. Bursaspor’un forması gerçekten çok ağır. Biz bunu oyuncularımızla konuştuğumuz zaman da hissediyoruz. Umarım ilerleyen haftalarda istediğimiz oyunu artık oturtup tam anlamıyla skorun yanına daha coşkulu bir oyunda monte etmeye çalışacağız. Biraz daha sabırlı olsunlar. İnşallah her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Nihat Şahin: "Bizim kültürümüzde misafirperverlik esastır"

İnşaat, turizm ve otelcilik gibi birçok alanda faaliyet gösteren iş insanı, aynı zamanda Park Dedeman Mersin Marina Oteli sahibi Nihat Şahin, Bursaspor kafilesini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Bizim kültürümüzde misafirperverlik esastır. Evimize gelen misafirlerimizi memnun etmek, aşımızı paylaşmak, rahatını sağlamak boynumuzun borcudur. Bunu yaparken de gerçekten samimiyetle, içtenlikle yaparız. Kaldı ki Bursaspor gibi Türkiye Süper Ligi’nde şampiyonluk yaşamış, ülkemizi Avrupa sahalarında temsil etmiş bu gözde kulübü şehrimizde ve otelimizde ağırlamak bizim için önemlidir" şeklinde konuştu.

"İki şehir arasında ilişkilerin gelişmesi adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Anadolu kulüpleri arasındaki rekabetin dostane bir şekilde sürmesinin önemine dikkat çeken Şahin, "Bursaspor ile Diyarbakırspor Amedspor arasında yıllardır süre gelen bir rekabet mevcuttur. Bu rekabetin fair-play çerçevesinde olması, her iki şehrin kulübünün de gelişmesine katkıda bulunacaktır. Bir gün bizler de Bursaspor gibi Diyarbakırspor’un ve Mersin İdman Yurdu’nun da Türkiye Süper Liginde şampiyon olmasını canı gönülden istiyoruz. Bu durum, sonuçta bu güzel ülkenin sportif gelişimine katkıda bulunacaktır. Bursaspor’un bir sonraki Diyarbakır’daki maçında da iki şehir arasında ilişkilerin gelişmesi adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Rekabet güzeldir, rekabet kalite getirir. Ancak belirttiğim gibi bunun fair-play çerçevesinde olması bizlerin elindedir. Bursaspor’u ve diğer tüm Anadolu kulüplerini bundan sonra da şehrimizde ve otelimizde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Kendilerini her zaman burada ağırlamaktan mutluluk duyacağız"

Şahin, gastronomi alanında da misafirlerine özel bir deneyim sunduklarını belirterek, "Bursa, Diyarbakır ve Mersin gastronomisini misafirlerimize bir arada sunarak, bu üç ilimizin damak tatlarını konuklarımız için bir araya getirdik. Bu anlamda değerli Bursalı konuklarımıza eşsiz bir deneyim yaşatarak şehrimizden hoş hatıralarla ayrılmalarını sağladığımızı düşünüyoruz. Kendilerini her zaman burada ağırlamaktan mutluluk duyacağız" diye konuştu.