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MERSİN'DEKİ ALAN İÇİN 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' KARARI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile Mersin'deki doğal sit alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
GÜNCEL 28.10.2021, 09:55
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile Mersin'deki doğal sit alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
Mersin Erdemli ilçe sınırları içerisinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arazisi Doğal Sit Alanı koruma statüsünü yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Mersin'in Erdemli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arazisi Doğal Sit Alanı koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildiği bildirildi.
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