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KEDİYE YAPILAN İŞKENCE HAYVAN SEVERLERİ ÜZDÜ
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kediye yapılan işkence hayvan severleri üzdü.
GÜNCEL 26.10.2021, 15:46
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kediye yapılan işkence hayvan severleri üzdü.
İlçeye bağlı Caminur Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerinde sokakta yaşayan kedisini sahiplenen Danyal Örgün, hayvanının çığlıkları ile uyandı.
Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kuyruğuna çelik tel takılarak demir korkuluklara bağlanan "Mestan" isimli kedi, çelik telden kurtulmak isterken kuyruğu sıyrıldı.
Kedisini kanlar içinde gören Danyal Örgün durumu Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine bildirdi.
Yaralı ve acı çeken kediyi barınağa götüren yetkililer, kediyi tedavi altına aldılar.
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