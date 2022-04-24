AGD GENEL BAŞKANI TURHAN MERSİN'DE GENÇLERLE BULUŞTU

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan , AGD Mersin İl Başkanlığınca düzenlenen Geleneksel İftar Programında Mersinli gençlerle bir araya geldi.

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan , AGD Mersin İl başkanlığınca düzenlenen iftar programı için geldiği Mersin'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.Turhan AGD Mersin İl Başkanı Abdullah Akmaz ile birlikte Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi'yi ziyaret etti.Mersin İl Müftülüğü ziyareti sonrası Retro Teksil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turmuş'u ziyaret eden Turhan , İş Dünyasının sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

Turhan ziyaretler sonrası iftar programının yapıldığı alana geçti. Burada Mersinli gençler tarafından meşalelerle ve büyük coşku ile karşılanan Genel Başkan Turhan iftar programına katıldı.

İftar Programına Saadet Partisi Mersin İl Başkanı Mehmet Polat , çeşitli Siyasi Parti , STK Başkan ve Yöneticileri , AGD mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

İftar sonrası davetlilere kısa bir selamlama konuşması yapan Turhan , konuşmasında ;

Dünyada ortalama 10 saniyede bir kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini belirten Turhan , Dünya genelinde 300'den fazla noktada savaşın olduğunu , bu savaşlar nedeniyle yaklaşık 80 milyon mültecinin olduğuna düşünerek Ramazanı geçirmemiz gerekir dedi. Bu mübarek ramazan ayında aç olan , açıkta olan , sıkıntı içerisinde olan insanları düşünerek hayatımızı ona göre planlamamız gerekir dedi.

Genel Başkan Turhan , '' Mübarek Ramazan ayı gelince bir Kuran ayı olarak geçiriyoruz doğru. Mukabeleler okuyoruz , hatimler okuyoruz.İnsanımız çok daha fazla Kuranı azimüşşana sarılıyor. Karşılığında çok daha fazla sevap almak için.Bunların hepsi çok güzel ancak esas itibari ile Kuranı azimüşşanın bize sadece Ramazanda okunan bir hatim kitabı olmadığını , sadece cuma günleri evimizde kütüphanemizden çıkardığımız okuduğumuz bir kitap olmadığını , bir Hayat Kitabı olduğunu , Rabbimizin emirlerinin sadece belirli vakitlerde değil , hayatımızın bütün alanlarını kuşatan ölçüleri , Kuranı azimüşşanda barındırdığını ve sürerekli okumammız gerektiğinin eğitimini mübarek Ranmazan ayında almamız gerekiyor '' dedi.

Turhan , Geleneksel İftar Programının hazırlanmasında emeği geçen başta AGD Mersin İl Başkanı Abdullah Akmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri olmak üzre herkese teşekkür ediyorum rabbim razı olsun diyerek konuşmasını tamamladı.

Turhan İftar Programı sonrasında , AGD İl Teşkilatları , STK'lar ve AGD İl Yönetim Kurulu ile ayrı ayrı toplantılar yaparak Mersin programını tamamladı.