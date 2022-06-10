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TARSUS’TA BELEDİYE ARAZİLERİNE EKİLEN BUĞDAYLAR HASAT EDİLDİ

Tarsus Belediyesinin öncülüğünde 70 dönümlük tarlaya ekimi gerçekleştirilen ata ve yerli tohum buğday ve arpanın hasadı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın katılımıyla yapıldı.

EKONOMİ 10.06.2022, 12:14 10.06.2022, 13:11
TARSUS’TA BELEDİYE ARAZİLERİNE EKİLEN BUĞDAYLAR HASAT EDİLDİ

Tarsus Belediyesinin öncülüğünde 70 dönümlük tarlaya ekimi gerçekleştirilen ata ve yerli tohum buğday ve arpanın hasadı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın katılımıyla yapıldı. Hasatlarda 35 ton buğday ile 2,5 ton arpa edildi. Hasadı yapılan buğdaylar un ve kepek haline getirilip vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Tarsus Belediyesi, ata ve yerli tohumlar kullanarak ektiği buğday ve arpanın hasadını gerçekleştirdi. Belediyenin kendi olanaklarıyla Tarsus Şelalesi mevkiinde 70 dönümlük alanda ektiği karakılçık, kunduru, Adana 99 çeşitlerinden buğdaylar ve arpanın hasadı yapıldı. Bunun yanı sıra Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsüyle yapılan protokol çerçevesinde ekinoks, osmaniyem ve yakamoz buğday çeşitleri de hasat edildi. Yapılan hasatlarda 35 ton buğday ile 2,5 buçuk ton arpa edildi.

Buğday hasadına, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da katıldı. Bozdoğan, Tarsuslu çiftçinin emeğine ve Tarsus kültürüne dikkat çekmek için sekiz köşe kasket takıp, biçerdövere binerek buğdayları inceledi.

“Tarsus, her yönüyle artı değere sahip”

Başkan Bozdoğan, burada yaptığı konuşmada, Tarsus’ta gerçekleştirilen tarım çalışmalarının önemine değinerek, “Tarsus, tarım kenti, tarihi bir kent, turizm kenti, sanayi kenti, lojistik bir kent. Yani o kadar çok artı değerlere sahip bir kent. Lojistik, çünkü bakıyorsunuz bir tarafta deniz yolu, havalimanı, bir tarafta demiryolu, bir tarafta otoyol. Coğrafi olarak şöyle bir konuma baktığınız zaman Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir yer yok. En önemli bölgelerden biri Akdeniz bölgesi. Tarsus’un nimetlerinin çok artısı var. Bu lojistik desteğin de bu kadar çok olduğu bir kentte tarımın en iyi yere getirilmesi, elbette ileride yönetim olarak bizlerin en büyük hedefidir” dedi.

Tarsus’ta, tarımın sıfır rakımdan 2 bin rakıma kadar her türlü ürünü ortaya koymasının, dünyada hiçbir yerin sahip olmadığı bir özellik olduğunu belirten Bozdoğan, “Dünyada üç tane önemli ova var. Bunlardan biri Çukurova ovasıdır. Biz bu Çukurova ovasının değerini gerçekten en iyi şekilde bilirsek insanların yaşam kalitesini de o şekilde arttırırız. Çiftçilerimizin ekonomik şartlarda düştükleri durum belli. Ben Tarsus halkı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şundan eminim ki, aradan belli bir süre geçtikten sonra bu tarımdaki başarının biyodinamik tarıma kadar nasıl gittiğinin bir hikayesi, bir destanı yazılacak. Bu hikayede, bu destanda görev alan şu anki ziraat mühendislerim, emekçi çalışanlarım, her birinin buradaki değerlerini Tarsus halkı görecektir” diye konuştu.

Hasat süreçleri başladı

Hal mevkiinde 30 dekarlık belediye arazisine ekimi gerçekleştirilen Adana 99 buğday çeşidi de hasat edildi. Hasat sonucunda 21 ton buğday elde edildi.

Elde edilen buğday ve arpalar çiftçilere ücretsiz dağıtılmanın yanı sıra una ve kepeğe dönüştürülerek belediye ekmek fırınında kullanılacak ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler ile vatandaşa dağıtılacak.

Kaynak: İHA
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