Son Dakika

MERSİN ŞEHİT ALTUĞ VERDİ POMEM, 27. DÖNEM MEZUNLARINI VERDİ

Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), 27. dönem mezunlarını verdi.

EĞİTİM 24.06.2022, 10:09 24.06.2022, 11:21
MERSİN ŞEHİT ALTUĞ VERDİ POMEM, 27. DÖNEM MEZUNLARINI VERDİ

Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), 27. dönem mezunlarını verdi. 484 polis adayı yemin ederek mezun olurken, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Bu yol, vatana hizmet yoludur. Toplumumuzun her kesimini şefkatle kucaklayarak, onlar için her zaman hizmette olduğumuzu hissettirerek yolunuza devam edin. Huzurumuzu kaçırmaya çalışanlara da asla fırsat vermeyin” dedi.

Mersin Şehit Altuğ Verdi POMEM 27. Dönem Mezuniyet Töreni, Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Mersin POMEM spor salonunda düzenlenen törene, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Şehit Altuğ Verdi POMEM Müdürü Zafer Ağırkaya, Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, protokol üyeleri, emniyet mensupları ve mezun polis adaylarının aileleri katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın canlı yayınla katıldığı törende, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak’ın kutlama mesajı da okundu.

“Bu yol, vatana hizmet yoludur”

Vali Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, okulun adını aldığı Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi nezdinde bütün şehitleri minnetle, vatanın birliği ve bütünlüğü için mücadele eden gazileri de şükranla yad ettiğini söyledi. Polis okulundan mezun olan öğrencilerin bir gurur tablosu oluşturduğunu belirten Pehlivan, “Bugün onları uzun bir yola uğurluyoruz; bu yol, vatana hizmet yoludur. Bu yol, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlama, toplumumuzun huzurunu ve esenliğini temin etme yoludur. Bu yol, sahip olduğumuz huzur iklimini daim kılmak için mücadele yoludur. Bu yol, bütün suç şebekelerine karşı mücadele yoludur. Bu yol, devletimizin, ülkemizin gücüne göz diken, nifak sokmak isteyen terör örgütlerine karşı mücadele yoludur. Bu yol, zor ve zorluklarla doludur ama bu meşakkatli yolda bu kardeşlerimiz de gözlerini kırpmadan, gerektiğinde canlarını feda etmeyi de göze alarak gururla, onurla, şerefle dimdik yürümeye devam edecekler. Belki zaman zaman daraldıkları, sıkıldıkları zaman olacak ama bu anlarda kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi düşünerek güçlerini devletimizden, devletimizin kanunlarından, milli ve manevi değerlerimizden, milletimizin ve ailelerinin dualarından alacaklar. Bugün kardeşlerimiz, devletimizin kutsal üniformasını giymeye hak kazandılar. İnanıyorum ki, yurdumuzun neresine atanırsa atansınlar, gece gündüz demeden çalışacaklar, mücadele edecekler. Belki ailelerine istedikleri kadar zaman ayıramayacaklar, zamanlarının çoğu nöbette geçecek ama bunun mükafatını başta milletimizin gönlünde taht kurarak alacaklar” diye konuştu.

Ailelere de seslenen Vali Pehlivan, “Onları okuttunuz, yetiştirdiniz şimdi devlet yapımız içerisinde çok üst düzey başarılı görevler yapan Emniyet Teşkilatına teslim ediyorsunuz. Gözünüz arkada kalmasın. Onlar sizleri de en iyi şekilde temsil edecekler ve millete hizmet yolunda arkadaşlarıyla birlikte çok başarılı vazifeler, başarılı hizmetler ortaya koyacaklar” ifadelerini kullandı.

“Huzurumuzu kaçırmaya çalışanlara asla fırsat vermeyin”

Yeni mezun polislerden, bu yolda yürürken kendilerine güvenmelerini isteyen Pehlivan, “Devletimize, milletimize güvenin ve birbirinize kenetlenin. Göreceksiniz ki, başarılarınız da artarak devam edecek. Toplumumuzun her kesimini şefkatle kucaklayarak, onlar için her zaman hizmette olduğumuzu hissettirerek yolunuza devam edin. Huzurumuzu kaçırmaya çalışanlara da asla fırsat vermeyin. Bizler devlet ve millet olarak size güveniyoruz. Çıkmış olduğunuz bu yolda üstün başarılar temenni ediyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Mezuniyetiniz hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Mersin Şehit Altuğ Verdi POMEM Müdürü Ağırkaya’nın da bir konuşma yaptığı tören, dönem birincisi Hüseyin Çelikkaya’nın yaş kütüğüne plaket çakmasıyla devam etti.

Vali Pehlivan’ın dereceye giren polis adaylarına diploma ve ödüllerini takdim ettiği törende, 484 polis adayı yemin ederek mezun oldu.

Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
30
açık
Namaz Vakti 24 Haziran 2022
İmsak 03:31
Güneş 05:16
Öğle 12:49
İkindi 16:40
Akşam 20:11
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
sanalbasin.com üyesidir