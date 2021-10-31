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MERSİN EAFL ÖĞRENCİSİ SARPER ÖKTEN TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Milli EğitimBakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler arası Çevirim İçi Bilgi yarışmasında , Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencisi Sarper Ökten Türkiye 1.si oldu.
EĞİTİM 31.10.2021, 18:15
Milli EğitimBakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler arası Çevirim İçi Bilgi yarışmasında , Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencisi Sarper Ökten Türkiye 1.si oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Bayramı Liseler arası Çevirim İçi Bilgi Yarışmasına Mersinli öğrenciler damgasını vurdu. Mersin Yenişehir İlçesi Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencilerinden Sarper Ökten Türkiye 1.si olurken , aynı okul öğrencisi Faruk Ergün de Türkiye 3.sü oldu.
Mersin Yenişehir Eyüp Aygar Fen Lisesi Okulu Müdürü İmran Bağdemir , '' Dereceye giren ve katılan tüm öğrencilerimizi ve emek veren öğretmenlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim '' dedi.
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