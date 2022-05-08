HAYAT BOYU ÖĞRENME'YE İDMAN YURDU DESTEĞİ

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13 İlçe'de Halk Eğitim Müdürlükleri bünyesinde hizmet veren Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarına İdman Yurdu da destek verdi.

Vatandaşların yoğun ilgi göstererek kurslara katılımsağladığı ve destek verdiği Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarına bir destek de İçel İdman Yurdu Futbol Kulübünden geldi.

TFF 3.Lig 3. Grupta Ligin son maçı olan Modafen FK maçına ‘’ Tüm Vatandaşlarımızı Halk Eğitimi Kurslarımıza Davet Ediyoruz . Mersin’de Öğrenme Hayat Boyudur ‘’ pankartı ile çıkarak Hayat Boyu Öğrenme davetini tüm sporseverlerle paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Mersin'in 13 İlçesinde bulunan Halk Eğitim Müdürlükleri bünyasinde açtığı ; Geleneksel El Sanatları , Naht Sanat Kursu , AtıcılıkKursu , Arıcılık Kursu , Bağlama Yapma Kursu , Muz Lifi Geri Dönüşüm Kursu , Dokuma Kursu , Biçki Dikiş Kursu , Mülteci Vatandaşlara Türkçe Dil Kursu , Okuma Yazma Kursu , Aşçılık , Bilgisayar Kursu , Robotik Kodlama Kursu , Seramik Kursu , Müzik Kursu , Meyve Ağacı Budama Kursu , Deri Sanat kursu , Kuaförlük ve Cilt Bakım Kursu , Resim Kursu , Açıköğretim Kursları , Eba Destek Noktaları gibi 10'larca katagoride 4000'den fazla kurs ile 'Öğrenme Hayat Boyu' sloganını hayata geçirerek 10 binlerce insanı hayat boyu öğrenmeye dahil ediyor.

Bağlama Yapma Kursu , Muz Lifi Geri Dönüşüm Kursu gibi Türkiye'de ilk ve tek olan bir çok katagoride açılan Kurslara vatandaşların yoğun ilgisinden büyük bir memnuniyet duyan İl Milli Eğitim Müdrülüğü , çok daha fazla kursiyere hizmet vermek adına tüm vatandaşları İlçe'lerde bulunan Halk Eğitim Müdürlüklerine davet ediyor.