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MUT’TA 80 AİLE, KURAYLA ARAZİLERİNE KAVUŞTU

Mersin’in Mut ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünün “Selamlı Gelir Getirici Tarla/Taşınmaz-Delice Sakız Rehabilitasyon Projesi” kapsamında, 80 aile kurayla arazilerine kavuştu.

ÇEVRE 20.12.2021, 17:13 20.12.2021, 17:25
MUT’TA 80 AİLE, KURAYLA ARAZİLERİNE KAVUŞTU

Mersin’in Mut ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünün “Selamlı Gelir Getirici Tarla/Taşınmaz-Delice Sakız Rehabilitasyon Projesi” kapsamında, 80 aile kurayla arazilerine kavuştu.

Mut Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, “Selamlı Gelir Getirici Tarla Delice Sakız Rehabilitasyon Projesi” kapsamında saha tanıtımı ve kura çekimi programı yapıldı. Bu proje ile yabani zeytin (Delice) ve sakız (Melengiç) fertlerinin aşılanması, boşluklara dikim yapılarak verimli ormana dönüştürülmesi amaçlandığı bildirildi.

Mut Orman İşletme Müdürlüğü Mut Orman İşletme Şefliği 125 Nolu bölme içerisinde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde ikamet eden 80 vatandaş için kura çekilerek hak sahipliği verildi.

Proje kapsamında hak sahipliği alınan parseller kişi başına 4-6 dönüm arasında değişiyor.

Selamlı Mahallesi Muhtarı Şevket Tanyeri konuşmasında, “Bugün yapacağımız kura çekimi ile birlikte arazilerin köylülerime hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Mut Orman İşletme Müdürü Necmi Poscu projelerin devamının geleceğini belirterek, “120 hektar üzerinde 80 vatandaşımızın hak sahipliği için toplanmış bulunmaktayız. İnşallah yaptığımız bu projenin Selamlı Mahallemize, Mut ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonra da güzel projelerle sizlerle birlikte olacağız. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Mut Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Salgur ise “İnşallah devletimizin verdiği bu imkanı en güzel şekilde kullanırsınız. Üretime katkıda bulunursunuz. Başka mahallelerde bu ve benzer projeler için her türlü desteği vereceğimizi taahhüt ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl de kura çekimi öncesinde, “İnşallah gelir getirici projeler burada bir başlangıç olur ve devamı da gelir. Sizler bizim ülkemizin teminatısınız, temelisiniz. Sizler varsanız, bizler varız. Bu devlet var, bu bayrak var. Sizler de ürettikçe varsınız. Hepimiz ürettikçe varız. Sizler için inşallah bu gelir getirici ürünler, hem aileniz için hem memleketimiz için iyi olur hem iaşeniz, geliriniz olur. Rabbim inşallah bereketli kılar. Allah hepinizden razı olsun, bu gelir getirici projeye destek verdiğiniz için. Talepkar olduğunuz için. Üretmeyi istediğiniz için. İnşallah ailenizle birlikte nesil boyunca bu projenin bereketini yaşarsınız. Çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından 80 vatandaşın talep ettiği arazilerin kura çekimine geçildi. Kura çeken hak sahipleri imzalarını atarak, projeden kendileri için ayrılan taşınmazlarına hak sahibi oldular.

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