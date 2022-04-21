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ROSATOM NÜKLEER BUZKIRAN ÇUKOTKA’NIN REAKTÖR TESİSİ İÇİN EKİPMAN ÜRETİMİNE BAŞLADI

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un makine yapımı birimi Atomenergomash’ın bünyesindeki Afrikantov Deneysel Makine Mühendisliği Tasarım Bürosu (Afrikantov OKBM) A.Ş., 2026’da faaliyete geçecek dördüncü seri evrensel nükleer buzkıran Çukotka’nın RITM-200 reaktör tesisi için ekipman üretmeye başladı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 21.04.2022, 11:14
ROSATOM NÜKLEER BUZKIRAN ÇUKOTKA’NIN REAKTÖR TESİSİ İÇİN EKİPMAN ÜRETİMİNE BAŞLADI

Her biri 175 MW termal kapasiteye sahip iki güç ünitesinden oluşan RITM-200 tesisinin uzun hizmet ömrü, yüksek kurulu güç kullanımı, uzun süreli kesintisiz çalışma ve minimum yeniden çekirdek yükleme sayısı özellikleri bulunuyor. Bununla beraber tesis, düşük enerji tüketimi seviyesi sayesinde bir bütün olarak buzkıranın en iyi performansı göstermesine imkan tanıyor.
Afrikantov OKBM A.Ş., diğer ekipmanların yanı sıra bir tüp ünitesi, bir karotiyer ve bir reaktör tepesi gibi buhar işletim sisteminin temel ekipmanlarını da üretiyor. Afrikantov OKBM A.Ş., yeni nesil buzkıranlar için yeniden yükleme kompleksinin üretimini de tamamladı. Yeniden yükleme kompleksi, RITM-200 reaktör tesislerinin çekirdeklerine yeniden yakıt yüklenmesi için tasarlandı. Ekipman, evrensel nükleer buzkıranların faaliyetleri sırasında reaktörün açılması, kullanılmış yakıt demetlerinin boşaltılması, yeni yakıt demetlerinin yüklenmesi, reaktör ekipmanının kurulumu ve fiziksel olarak işletime alınması ile ilgili tüm aktivitelerin gerçekleştirilmesini sağlıyor.
Atomenergomash A.Ş.’ye bağlı şirketler, iş parçalarının tasarımı ve üretiminden ekipman üretimi ve kurulumuna kadar bir RITM-200 tesisinin oluşturulması için eksiksiz bir üretim zinciri oluşturuyor. Afrikantov OKBM A.Ş., güç santralinin bir dizi önemli unsurunu da üreten tasarımcı ve tek kaynak üreticisi olma özelliği taşıyor. Reaktör basınç kabının üretimi ve son montajı ZiO-Podolsk fabrikasında gerçekleştiriliyor. RITM-200 reaktör tesislerinin geliştirilmesi ve üretiminde kazanılan deneyim, yeni bir RITM-400 reaktör tesisi de dahil Atomenergomash A.Ş.’nin tüm güç adasına tedarik edeceği Leader projesine ait buzkıranlar için tek ekipman üreticisi olmasını da sağladı.
RITM-200 reaktörlü lider nükleer buzkıran gemisi Arktika, 21 Ekim 2020'de resmen Rus nükleer filosunun bir parçası oldu. 24 Aralık 2021'de ilk seri evrensel nükleer buzkıran projesi 22220 (Sibir) faaliyete geçti. Ural, Yakutistan ve Çukotka evrensel nükleer buzkıranlarının inşası devam ediyor.

Kaynak: İHA
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