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TARSUS'TA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
ASAYİŞ 10.05.2022, 16:25 10.05.2022, 16:28
Alınan bilgiye göre, V. E. yönetimindeki 16 HT 051 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü Tarsus-Mersin-Adana D-400 karayolunda Nusret Mayın Gemisi kavşağında Tarsus ilçe merkezinden D-400'e çıkmak isteyen A. Ç. idaresindeki 33 PJ 008 plakalı kapalı kasa panelvan minibüsle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs, Ç. A. idaresindeki 33 NYH 05 plakalı motosiklete çarptı. Kazada panelvanın sürücüsü A.Ç., motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.
Kaynak: İHA
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