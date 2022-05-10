TARSUS'TA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

Alınan bilgiye göre, V. E. yönetimindeki 16 HT 051 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü Tarsus-Mersin-Adana D-400 karayolunda Nusret Mayın Gemisi kavşağında Tarsus ilçe merkezinden D-400'e çıkmak isteyen A. Ç. idaresindeki 33 PJ 008 plakalı kapalı kasa panelvan minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs, Ç. A. idaresindeki 33 NYH 05 plakalı motosiklete çarptı. Kazada panelvanın sürücüsü A.Ç., motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.