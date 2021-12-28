MERSİN’DE YOLCU OTOBÜSLERİNE KIŞ DENETİMİ

Mersin’de trafik ekipleri, otogarda yaptıkları uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kış koşullarına hazır olup, olmadıklarını denetledi. Ekipler ayrıca korona virüs salgını dolayısıyla yolcuların maske ve HES kodlarına da baktı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Mersin Otogarı’nda yapılan uygulamada, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüsler tek tek durdurularak şoförlerin ehliyet ve uykusuzluk durumu, alkol durumu ve araçların teknik kontrolleri yapıldı. Ekipler özellikle yoğun yağışların, sis ve buzlanmanın olduğu güzergahlara gidecek araçlarda kış lastikleri, zincir, takoz, ilk yardım çantası ve çekme halatı gibi gereçlerin bulunup bulunmadığını da kontrol etti. Yapılan denetimlerde otobüslerin herhangi bir eksiği bulunmazken, denetimlerin kış boyunca süreceği ifade edildi.

Öte yandan ekipler, korona virüs salgını dolayısıyla da yolcuların maske ve HES kodlarını kontrol etti. Vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda uyarılarda bulunan ekipler, yolculuk boyunca özellikle maskelerini çıkarmamalarını istedi.