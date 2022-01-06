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MERSİN’DE 70 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Mersin’de jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramada 70 litre sahte içki ele geçirdi.
ASAYİŞ 06.01.2022, 11:40 06.01.2022, 11:57
Mersin’de jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramada 70 litre sahte içki ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde 1 şahsın evinde sahte alkollü içki üretimi yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, yaptıkları aramalarda sahte olarak imal edilen 70 litre alkollü içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığına götürüldü.
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