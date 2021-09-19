MERSİN'DE İŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN 3 KİŞİ YAKALANDI
Mersin’de sosyal medya üzerinden yayınladıkları iş ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları ileri sürülen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Mersin’de sosyal medya üzerinden yayınladıkları iş ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları ileri sürülen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sosyal medya üzerinden ’evden iş imkanı’ ilanı yayınlayarak, ağlarına düşürdükleri kişilerden ’işe başlama teminatı’ adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, merkez Toroslar ve Gülnar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan banka kartları, harddisk, cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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