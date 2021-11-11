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MERSİN'DE DOLANDIRICILARA ŞAFAK OPERASYONU: 15 GÖZALTI
Mersin'de jandarma ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları özendirerek yatırım danışmanlığı, sanal para ve iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonunda, 15 kişiyi gözaltına aldı.
ASAYİŞ 11.11.2021, 09:39 11.11.2021, 09:40
Mersin'de jandarma ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları özendirerek yatırım danışmanlığı, sanal para ve iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonunda, 15 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları dolandıran şahısları takibe aldı. 8 aylık bir çalışma sonucunda merkez ilçeler ve Tarsus'ta sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları özendirerek yatırım danışmanlığı, sanal para ve iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 15 kişi belirlendi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarında çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin hesap hareketlerinde yapılan incelemede 3 milyon liralık para trafiği olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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