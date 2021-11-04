MDOB 'ŞEKERONYA'YI SAHNELEYECEK

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Şekeronya' adlı müzikli çocuk oyununu sahneleyecek.

7 Kasım Pazar günü saat 15.00’de Kültür Merkezi Opera Sahnesinde minik izleyicilerin beğenisine sunulacak oyunu, Süyelman Tekin yönetecek. Müziklerini Murat Cem Orhan'ın yapacağı eserin librettosu Zeynep Ergüven'e ait. Koreografisini Berna Turhan İleri’nin, dekor ve kostüm tasarımını Özlem Kurtdere’nin, ışık tasarımını Barış Arslan’ın ve video projeksiyonu Umut Sinan Özdemir’in yaptığı eserin konusu ise şöyle: "Şekeronya’nın haylaz çocuğu 'Fırıldak' evinden kaçar ve eski bir evin bahçesindeki sarmaşıklara dolanır. Bahçeye gelen Zeytin ve Tombiş’ ten yardım isteyen Fırıldak, sarmaşıklardan onların yardımıyla kurtulunca önce onlarla dalga geçer fakat hemen ardından aklına bir fikir gelir. Şekeronya’ya bir diğer adı Masal Ülkesi’ne dönmesi bu çocuklar sayesinde olacaktır. Fırıldak, okuluna gitmediğinden okuma yazma öğrenememiştir. Şekeronya’ya giriş ancak kitaplar ile mümkündür. Pastadan evlerin, çikolatadan nehirlerin, konuşan hayvanların olduğu ve tüm masal kahramanlarının yaşadığı bu yer, çocuklar masal okuduğu sürece yaşamaktadır."

Eserin başlıca rollerini Işıl Cavga Bölükbaşı (Zeytin ), Mehmet Erkoç (Tombiş), Ayşin Alev Lal (Fırıldak), Orhan Güllüler (Karabaş), Pınar Duygu Çınar (Kırmızı Başlıklı Kız ), Erdem Özdemir (Kurt), Ayşegül Devrim Dinçer (Soprano Horoz ) ve Ayşe Pınar BALAY (Büyücü) paylaşıyor.