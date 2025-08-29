AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 124. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası sonucunda Mersin’e toplam 187 yeni hekim kadrosu tahsis edildiğini açıkladı.

Mersin’in sağlık alanında her geçen gün daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu vurgulayan İl Başkanı Aldemir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık ordumuz her geçen gün güçleniyor. Mersin’imizi bir sağlık üssü yapma hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen 124. Dönem DHY Kurası sonucunda şehrimize; 28 Uzman Hekim, 159 Pratisyen Hekim olmak üzere toplam 187 yeni hekim kadrosu tahsis edilmiştir.

Bu kıymetli katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Yeni hekimlerimizin şehrimize, sağlık camiamıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” Dedi.