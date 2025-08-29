Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan tarihi Melik Tahir Camii, yaklaşık 4 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Kızılmurat Mahallesi’nde bulunan kentin tarihi camilerinden Melik Tahir (Küçük Minare) Camii, 2021 yılın restorasyon çalışmaları öncesi ibadete kapatılmıştı. Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2022 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. 300’ü kapalı alanda olmak üzere toplamda bin kişi kapasiteli cami düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılış programı, Ulucami İmam Hatibi Mahmut Turan’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Mersin Valisi Atilla Toros açılışta yaptığı konuşmada, caminin şehrin kalbi ve medeniyetin mührü olduğunu belirterek, "Tarsus’un kalbine nakşolmuş Melik Tahir Camii’nin yeniden ibadete açılışına şahitlik ediyoruz. Bu cami asırladır duaların yükseldiği, secdelerin birleştiği, gönüllerin huzur bulduğu bir mekan olmuştur. Yenilenen çehresiyle gönüllere huzur, kalplere sükûnet getirmektedir. Camiler sadece taş ve harçtan ibaret değildir. Onlar şehrin kalbi medeniyetimizin mührüdür. Ezan sesiyle dirilişin, kubbesiyle birliğin, minaresiyle vakarın simgesidir. Vakıf, sadece taş duvarları onarmak değildir. Vakıf bir medeniyeti ayakta tutmaktır. Melik Tahir Camii’nin ihyası köklerimize olan bağlığımızın, tarihe duyduğumuz hürmetin en güzel ifadesidir. Melik Tahir Camii bundan sonrada huzurun, kardeşliğin ve merhametin mekanı olmaya devam edecektir. Burada yükselecek ezanlar kıyamete kadar bu şehre ruh katacaktır. Bu eserin ihyasına emek veren herkese teşekküre diyorum" dedi.

Ardından İl Müftüsü Aydın Yığman’ın yaptığı dua ile cami yeniden ibadete açıldı.

Programa Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, İl Müftüsü Aydın Yığman, Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evselin, Tarsus Müftüsü Murat Akçay ve siyasi parti temsilcileri çok sayıda vatandaş katıldı.