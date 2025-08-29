Mersin’de yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kedi itfaiye erlerince kurtarıldı.

Olay, merkez ilçesi Toroslar Mevlana Mahallesi 101062 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusundan gelen kedi sesleri üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama Kurtarma Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti. İp ile erişim tekniğini kullanarak kuyuya inen itfaiye eri yavru kediyi bulunduğu yerden alarak yukarıya çıkardı. O anlar ise itfaiyecinin kamerasına yansıdı.

Yapılan incelemede, kuyunun üzerinin insanların veya hayvanların düşmesini önlemek amacıyla kapatıldığı, ancak yavru kedinin küçük olması nedeniyle tahtaların arasından kayarak kuyuya düştüğü belirlendi. Kurtarılan kedi, olay yerine gelen veteriner hekimlere teslim edilirken, ekipler kuyunun üzerini tekrar kapatarak başka bir tehlike oluşmasını önledi.