Mersin’de yanında bir yetişkinle birlikte oyuncakçının önünden geçen kız çocuğu, 550 TL değerindeki oyuncağı alarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çiçek Pasajı’nda meydana geldi. İddialara göre, bir kız çocuğu ve yanındaki yetişkin pasajda bulunan bir oyuncakçının önünden geçerken, tezgahta sergilenen oyuncaklardan 550 TL değerindeki oyuncağı alan kız, yanlarında getirdiği poşete koydu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarına, çocuğun geçerken oyuncağı alıp yanlarında getirdiği poşete koyduğu ve ardından uzaklaştığı yansıdı.