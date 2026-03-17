Mersin'de sokak arasında iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sırasında evinin önünde duran 18 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, başından vurularak hayatını kaybetti. Olayda kavganın taraflarından biri de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi 88072 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak arasında iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Bu sırada kavgayla ilgisi olmayan ve evine girmeye çalışan Nur Almuhammet (18) adlı kadın kapının önünde başının arka kısmından vurularak ağır yaralandı. Olayda kavganın taraflarından olduğu belirtilen Can A. (26) ise sırt ve sol bacak kısmından ateşli silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nur Almuhammet yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Can A. ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen E. I.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.