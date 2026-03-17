Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yağ kazanı patlayan entegre tesisi, alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akyazı ilçesi Bedilkadırbey Mahallesi Söğüt Caddesi üzerinde bulunan orman ürünleri entegre tesisinde yağ kazanın patlaması neticesinde yangın çıktı. Bacadan çıkan alevler adeta geceyi aydınlatırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.