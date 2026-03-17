Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Zifirî karanlıkların inşallah kardan aydınlık günlere dönüşeceği dönemler yakındır' ifadelerini kullanarak barış ve huzur temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam alemi için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında, 'Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir vesilesiyle şunu ifade etmek isterim: Zifirî karanlıkların inşallah kardan aydınlık günlere dönüşeceği dönemler yakındır' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında ayrıca, 'İnşallah uzak olmayan bir tarihte coğrafyamızda çiçeklerin açtığı, yüzlerin güldüğü, kalplerin huzurla dolup taştığı o barış iklimini Müslümanlar olarak hep birlikte inşa edeceğiz' dedi.