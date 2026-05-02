Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile vuran şüpheli çanta içerisinde 21,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahil kısmında kıyıya vuran siyah bir çanta bulunması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından incelenen çanta içerisinde 33 adet vakumlu paket halinde yaklaşık 21,5 kilogram ağırlığında skunk maddesi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.