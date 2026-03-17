Kahramanmaraş'ın Afşin-Göksun karayolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin tarlaya savrulması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Afşin-Göksun karayolu üzerindeki TOKİ kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.