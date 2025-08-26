Kulüpten yapılan açıklamaya göre; geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Umut Aydın, Furkan Güneş ve Rohat Ulaş Ağca ile yeniden anlaşmaya varıldı. Ayrıca geçmiş yıllarda Mersin forması giyen ve son olarak Amasyaspor FK’da mücadele eden Aslan Gök, yeniden yuvaya döndü.

Bunun yanı sıra daha önce Adana 01 FK, Altınordu ve Sarıyer formaları giyen Yusuf Arslan da kırmızı-lacivertli ekibe katıldı.

Yönetim krizini geride bırakıp transfere hız veren Mersin İdman Yurdu, önümüzdeki haftalarda kadroyu güçlendirmek için yeni isimlerle de anlaşmayı planlıyor.