Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesine bağlı Harfilli Mahallesi’nde yeni sondaj tesisini devreye alarak vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlamaya başladı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kesintisiz içme suyu temin edilmesi amacıyla tüm ilçelerde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Erdemli ilçesine bağlı Harfilli Mahallesi’nde bulunan Aksıfat içme suyu kaynağı ile mevcut sondaj tesisinden temin edilen içme suyu debilerinde yaşanan ciddi azalmalar nedeniyle bölgede içme suyu ihtiyacının karşılanmasında sorunlar yaşanmaya başlanmıştı. Mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamaması ve su temininde herhangi bir kesinti olmaması adına harekete geçen MESKİ, Harfilli Mahallesi’nde yeni bir içme suyu sondaj tesisi inşa ederek kısa sürede devreye aldı. Yeni sondaj tesisini hizmete alan MESKİ, bölgede yaşayan vatandaşlara 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz içme suyu sağlıyor.

Harfilli sakini Üzeyir Yılmaz, "Kuraklıktan dolayı suyumuz azaldığı için 2. sondaj vuruldu. Şu anda suyumuz iyi, güçlendirme yapıldı" dedi.