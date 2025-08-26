Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Geniş katılımlı düzenlenen koordinasyon toplantısında, orman teşkilatı başta olmak üzere ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, sanayi kuruluşları ve iş insanları ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar ele alındı. Ayrıca, orman yangınlarına yönelik farkındalığı artıracak etkinlikler ve alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Mersin’deki 835 bin 534 hektar ormanlık alanın 7 adet gözetleme kulesi, 8 kamera ve insansız hava aracı ile 7 gün 24 saat takip edildiği belirtildi. Öte yandan, 34 ayrı noktadan yaz aylarında saat başı meteorolojik verilerin izlendiği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ise her gün 3 günlük risk haritası alındığı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşlara "yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" çağrısında bulunarak; açık alanda ateş yakılmaması, sigara izmaritinin doğaya atılmaması ve ormanda ateş veya duman görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması gerektiğini hatırlattı.